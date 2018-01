Björk agride fotógrafo na Nova Zelândia

A cantora e atriz islandesa Björk rasgou a camisa de um fotógrafo da Nova Zelândia antes de participar de um festival no país, informou nesta segunda-feira, 14, a imprensa local. O fotógrafo Glenn Jeffrey afirmou que Björk chegou acompanhada de um homem, que lhe pediu para que não fotografasse a artista. "Tirei algumas fotos e quando ia embora, ela segurou atrás da minha camisa e a arrancou", disse Jeffrey. "Depois, ela caiu no chão. Eu não a toquei nem conversei com ela", completa. Björk chegou neste domingo, 13, na cidade neozelandesa de Auckland, onde participará como uma das atrações principais do festival 'Big Day Out', segundo o jornal The New Zealand Herald. O jornal destacou que essa é a segunda vez que a artista se envolve em confusões com jornalistas, e relembrou um fato similar após um vôo à Tailândia em 1996. Após o show na Nova Zelândia, a cantora islandesa viajará para Austrália, onde se apresentará em 23 de janeiro, durante o Festival das Artes de Sydney.