Biscoito Fino reedita No Tom da Mangueira Como diz Paulinho da Viola num de seus clássicos, a Mangueira é tão grande que até ele, portelense, entrou no elenco formado pela elite da MPB em histórica homenagem à escola de samba carioca. Trata-se do álbum No Tom da Mangueira, de 1991, que ganha merecida reedição pela Biscoito Fino. Além de Paulinho, num medley com Chico Buarque e Caetano Veloso, o CD reúne Tom Jobim, Gal Costa, Joyce, Ney Matogrosso, Maria Bethânia, Rafael Rabello, Leci Brandão, Elza Soares etc., exaltando a Estação Primeira. Clementina de Jesus, Cartola, Nelson Cavaquinho, Herivelto Martins, já mortos, também têm gravações recuperadas. Um dos momentos mais sublimes é o encontro de Zezé Gonzaga com Baden Powell, em arranjo dele para Folhas Secas.