Biógrafos de Roberto Carlos e Elis Regina debatem liberdade de expressão na USP

A Universidade de São Paulo (USP) realiza nesta terça-feira, às 19h, no Auditório da História, um debate com os biógrafos Paulo César de Araújo e Julio Maria. A iniciativa foi do Celacc - Centro de Estudos Latino Americanos sobre Cultura e Comunicação. Paulo, especialista em música popular brasileira e professor da PUC-Rio, é autor da biografia proibida 'Roberto Carlos em Detalhes', retirada das lojas desde 2007, quando o cantor entrou na Justiça contra a publicação. Julio, repórter do jornal 'O Estado de S. Paulo', lançou, em março, o livro 'Nada Será Como Antes', uma biografia da cantora Elis Regina.

O evento gratuito 'É Proibido Proibir - As Biografias e a Liberdade de Expressão' pretende discutir as leis que regem as publicações, as biografias autorizadas e não autorizadas e a função do biógrafo diante dos dilemas impostos neste cenário. A mediação será feita pelo jornalista e doutor em Ciências da Comunicação, Alexandre Barbosa.

As duas publicações seguiram caminhos diferentes. Paulo fez um livro sem o consentimento de Roberto e não contou com seu apoio. Roberto se manifestou depois dizendo que ele mesmo iria escrever a própria história. Já os herdeiros de Elis tiveram acesso à obra, mas decidiram não fazer interferências.

Serviço:

É Proibido Proibir - As Biografias e a Liberdade de Expressão

Faculdade De Filosofia, Letras e Ciências Humanas.

Auditório da História-USP. Av. Prof. Lineu Prestes, 338. Hoje, 19h. Grátis.