Billy Paul volta ao Rio para cantar no Dia dos Namorados

É garantido, ele vai cantar Me and Mrs Jones. Depois do sucesso do ano passado a data foi reservada para Billy Paul voltar ao Canecão no Rio de Janeiro para uma apresentação única no Dia dos Namorados. Antes, ele canta em São Paulo. Com a canção, Billy Paul ganhou um Grammy de melhor performance masculina de rhythm'n'blues em 1972.

Mas, em seus mais de 50 anos de carreira e 23 álbuns lançados parcerias com Stevie Wonder e Miles Davis entre outros, ele marcou a cena musical com uma mistura de soul, jazz, r&b e pop e canções como Let´s Stay Together e Your Song, de Elton John. Mais recentemente com a música que deu nome a um documentário sobre ele, I'm not Black Enough For You? - A História de Billy Paul.

Em São Paulo, o rei da black music romântica, se apresenta nesta quarta, 10, inaugurando a nova casa de shows Acústica São Paulo, na Bela Vista.

Billy Paul - Rio - Canecão. Sexta, 12. Abertura da casa: 20h, show: 22h. Ingressos de R$ 180,00 a R$ 80; camarote 360,00. Endereço: Av. Venceslau Brás, 215, Botafogo, Rio. Tel.: 21-2105-2000

São Paulo - Acústica São Paulo, R. Martiniano de Carvalho, 266, 2626-0263. 23h. Ingressos: R$ 125 a R$ 200. Livre.