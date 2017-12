Billy Paul morre aos 81 anos

Morreu na manhã de domingo, 24, aos 81 anos, o cantor de soul Billy Paul, conhecido por seu sucesso ‘Me and Mrs Jones’. Nascido Paul Williams, na Filadélfia, o músico estava em sua casa em Blackwood, New Jersey, segundo o seu empresário, Beverly Gay.

De acordo com declarações de seu representante dadas à NBC, Paul foi diagnosticado com câncer de pâncreas e foi hospitalizado na semana passada no Hospital da Universidade Temple.

Ao todo, Paul lançou 15 álbuns (sem contar com uma reedição de ‘Feelin ‘Good ao Cadillac Club’, de 1973) entre 1968 e 1988. Embora ele nunca tenha conseguido alcançar de novo o sucesso comercial de ‘Me and Mrs. Jones’, Billy Paul é reconhecido por ser figura vital da soul music e por suas letras socialmente conscientes.