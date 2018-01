Billy Joel vai ser homenageado com prêmio Gershwin nos EUA

O cantor e compositor Billy Joel, premiado com o Grammy e autor de músicas de sucesso, como Piano Man e New York State of Mind, vai ser homenageado com o Prêmio Gershwin de Canção Popular, da Biblioteca do Congresso dos Estados Unidos, informou a instituição nesta terça-feira, 22.

Joel, de 65 anos, é o sexto ganhador do prêmio que homenageia artistas pelo conjunto da obra em música popular. O prêmio leva o nome dos irmãos compositores George e Ira Gershwin.

"Billy Joel é um contador de histórias da mais alta categoria", disse James H. Billington, da Biblioteca do Congresso, em um comunicado.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

"Há uma intimidade em suas composições que faz uma ponte entre o ouvinte e os mundos que ele compartilha através da música."

Joel, cuja carreira tem mais de 50 anos, é um dos artistas mais populares no país. Entre seus vários prêmios Grammy estão os das categorias música e álbum do ano em 1978 para Just the Way You Are.

Ele também foi premiado com o Grammy Legend Award em 1990 e incluído no Hall da Fama do Rock and Roll em 1999.

"O grande compositor George Gershwin tem sido uma inspiração pessoal para mim ao longo da minha carreira. E a decisão da Biblioteca de me incluir entre os compositores que foram premiados no passado é um marco para mim", disse Joel.

O cantor nova-iorquino vai receber o prêmio em Washington, DC, em novembro, e será homenageado em uma série de eventos. Carole King, Paul Simon, Stevie Wonder, Paul McCartney e a dupla Burt Bacharach e Hal David são os outros ganhadores do prêmio.