Billboard elege Katy Perry como a mulher do ano

O filme é "Katy Perry: Part of Me", documentário em 3D com os bastidores da sua turnê e as crises pessoais que acompanharam o fim do seu casamento com o comediante britânico Russell Brand, no fim de 2011; a canção também se chama "Part of Me".

Com seus figurinos extravagantes e suas músicas pegajosas, Perry, de 27 anos, conquistou uma legião de fãs no Twitter e Facebook, conhecidos como "katycats". Segundo a Billboard, ela já vendeu 48 milhões de faixas só nos EUA, incluindo os sucessos "Firework", "California Gurls", "E.T." e "Hot N Cold", dos álbuns "One of the Boys", sua estreia em grandes gravadoras, em 2008, e "Teenage Dream", de 2010.

Ela também emprestou seu nome para marcas de perfume, esmalte e delineador de cílios, além de fazer propaganda para os cosméticos Proactiv e os salgadinhos Popchips.

Ganhadoras anteriores do prêmio incluem Taylor Swift, Beyoncé e Fergie, vocalista da banda Black Eyed Peas.

O prêmio será entregue numa cerimônia em 30 de novembro em Nova York.

(Reportagem de Piya Sinha-Roy)