Bill Clinton divulga lista com suas músicas favoritas

SÃO PAULO - O ex-presidente dos Estados Unidos, Bill Clinton, divulgou na última quarta uma lista com suas músicas favoritas, em razão do aniversário de dez anos da fundação humanitária William J. Clinton, criada pelo democrata.

Amanhã, um evento intitulado "A Decade of Difference" ("Uma Década de Diferença, em tradução para o português) celebrará a primeira década da fundação, com apresentações de Bono e The Edge do U2, Lady Gaga, Usher, entre outros. Os shows acontecerão no Hollwood Bowl, tradicional anfiteatro em Los Angeles, na Califórnia.

Aos 46 anos, Clinton foi o terceiro presidente mais novo dos EUA, e sempre manteve uma relação harmônica com os americanos mais jovens. Ao final de seu segundo mandato, em janeiro de 2001, deixou a Casa Branca com o maior índice de aprovação de um presidente desde a 2ª Guerra Mundial.

Confira abaixo a lista, repleta de canções de grandes saxofonistas, instrumento que o próprio ex-presidente toca com habilidade:

Mickey Magnum - In The Presence Of Jehovah

Miles Davis - My Funny Valentine

Nina Simone - I Wish I Knew How It Would Feel To Be Free

John Coltrane & Johnny Hartman - My One And Only Love

Zoot Sims - Summertime

Mahalia Jackson - Take My Hand, Precious Lord

Igor Butman - Nostalgie

Judy Collins - Chelsea Morning

David Sanborn - Harlem Nocturne

Phil Coulter - The Town I Loved So Well

Van Morrison - Brown Eyed Girl

Carly Simon - I Get Along Without You Very Well

Stan Getz with Bahai - Charlie Byrd

Simon & Garfunkel - Bridge Over Troubled Water

Sarah McLachlan - Angel

Elton John - Philadelphia Freedom

Willie Nelson - A Song For You

Joan Baez - Winds Of The Old Days

John Williams - Concierto de Aranjuez

Art Tatum - There Will Never Be Another You

The President’s Own U.S. Marine Band - Crown Imperial

North Texas Wind Symphony - English Folk Song Suite