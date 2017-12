Bilhete encontrado na carteira de Kurt Cobain ironiza Courtney Love

Apenas agora foi divulgado um bilhete na carteira de Kurt Cobain, o vocalista do Nirvana, com comentários sarcásticos em relação à sua mulher, Courtney Love. A nota, que não está datada, começa com uma paródia dos votos padrões entre noivos: "Você, Kurt Cobain, aceita Courtney Michelle Love para ser sua amada e esfarrapada esposa?". E continua: "Mesmo quando ela for uma v... com espinhas que usa todo o seu dinheiro para se drogar e se prostituir..."

Quando os primeiros oficiais chegaram à cena do crime em 8 de abril de 1994, quando Kurt Cobain se suicidou, o bilhete foi tirado de sua carteira, catalogado como evidência e guardado pela polícia de Seattle desde então. Só 20 anos após a morte, com a revelação dos arquivos policiais que começou em março, a nota veio à público. Em resposta a pedido do CBS News, a polícia de Seattle liberou centenas de páginas de cópias de relatórios e de provas encontradas na casa de Cobain quando seu corpo foi descoberto.

Na época da morte, foram muitas as especulações dentro da indústria da música e entre fãs de que o relacionamento de Kurt Cobain com a cantora Courtney Love, poderia ser a causa de seu desespero. Agora, com a divulgação da nota, fica claro o ressentimento do vocalista do Nirvana em relação à mulher e à vida de sexo, drogas e rock and roll.

A Polícia de Seattle confirma o diagnóstico original de que a causa da morte de Kurt Cobain foi suicídio, concluindo que ele se deu um tiro depois de tomar uma dose letal de heroína. Os advogados de Courtney Love não quiseram se pronunciar a respeito da nota.