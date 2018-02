Bieber se desculpa com fãs após atraso em show de Londres

LONDRES - O cantor canadense Justin Bieber pediu desculpas nesta terça-feira depois de ser vaiado por fãs ao aparecer com quase duas horas de atraso para um show em Londres, culpando questões técnicas por sua apresentação atrasada. O ídolo, de 19 anos, deveria subir ao palco no O2 Arena de Londres às 20h30 (horário local), mas disse em uma mensagem no Twitter que o show foi adiado para 21h35 devido a "alguns problemas técnicos".

Muitos fãs, e o local em si, pareciam não ter recebido a mensagem depois de reclamações de que Bieber estava quase duas horas atrasado quando ele finalmente apareceu em torno de 22h20.

"Ontem à noite eu estava agendado após três bandas de abertura para subir ao palco às 935 (21h35) não 830 (20h30), mas por causa de alguns problemas técnicos", escreveu Bieber no Twitter, onde ele possui o maior número de seguidores, com mais de 35 milhões de pessoas.

"Subi às 10h10 .. então ... eu estava 40 min atrasado para o palco. não há desculpa para isso e peço desculpas para qualquer um que chateamos. Entretanto, foi um grande show e estou orgulhoso disso."

No terceiro de quatro tweets, ele prometeu se apresentar no horário nesta terça-feira, e na mensagem final disse que seu relacionamento com a mídia, que destacou o desagrado dos fãs após o show de segunda à noite, "nem sempre é fácil, mas estou tentando".

O tablóide popular Sun disse que muitos fãs, alguns deles de apenas 5 anos de idade, tinham ido para casa no momento em que Bieber começou, enquanto outros expressaram frustração.

Não houve pedido de desculpas no palco, mas a O2 Arena mais tarde se dirigiu aos fãs, popularmente conhecidos como "Beliebers", pedindo desculpas em uma mensagem no Twitter para "todos os fãs de Justin Bieber pelo atraso de seu show hoje à noite". Bieber deve se apresentar no mesmo local nesta terça-feira, na quinta-feira e na sexta-feira.

A visita do cantor à Grã-Bretanha provavelmente não foi a sua melhor. Em 2 de março, um dia depois de completar 19 anos, ele twittou "o pior aniversário" em meio a relatos de alguns de que sua comitiva foi barrada em uma boate de Londres, porque eles não puderam fornecer provas suficientes de sua idade.

Bieber, que foi descoberto no YouTube em 2008, no mês passado se tornou o mais jovem artista a ter cinco álbuns no topo das paradas nos Estados Unidos após o lançamento de seu mais recente álbum, "Believe Acoustic".