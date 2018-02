Bieber e One Direction lideram 'seleção sub-21' da Billboard

Bieber, de 18 anos, "continua mais poderoso no universo do pop do que nunca", disse a Billboard, referindo-se ao fato de ele ter lançado dois álbuns em primeiro lugar nas paradas no último ano -o natalino "Under the Mistletoe" e o pop "Believe".

"Bieber é a supernova dos astros pop teens com carisma, popularidade e insolência de sobra ... Esse é o mundo de Biebs, e temos sorte de viver nele", disse a publicação musical.

O One Direction, cujos cinco integrantes têm de 18 a 20 anos, apareceu na cena pop dos EUA há apenas seis meses, quando se tornou o primeiro grupo britânico a emplacar seu primeiro álbum, e na primeira semana, na lista Billboard 200.

Demi Lovato, 20, ficou em terceiro lugar na lista juvenil da Billboard. A ex-estrela do Disney Channel acaba de estrear como jurada no programa de calouros "X Factor".

O cantor country Scotty McCreery, 18 anos, e o rapper Mac Miller, 20, completam o "top 5".