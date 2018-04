Beyonce, Radiohead e Kendrick Lamar são atrações do festival Coachella deste ano

A organização do Coachella divulgou nesta terça-feira, 3, o line-up da edição deste ano do festival de música. Beyonce, Kendrick Lamar, Radiohead e o compositor Hans Zimmer são as principais atrações do evento deste ano.

As principais atrações das sextas (14 e 21 de abril) são Radiohead, Father John Misty, The XX e mais. Já nos sábados (15 e 22 de abril), o festival contará com Beyonce, Bon Iver, Future e diversas outras atrações. Os shows dos domingos (16 e 23 de abril) incluem Kendrick Lamar, Lorde, Hans Zimmer e New Order.