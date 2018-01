Beyoncé promete ajuda às vítimas de Harvey

A cantora Beyoncé, uma artistas das mais ricas do mundo, prometeu na terça-feira, 29, ajudar financeiramente as vítimas da tempestade Harvey, que assola o seu estado natal, o Texas.

Em declarações ao jornal local de Houston, cidade onde nasceu, a estrela do pop anunciou que coordena com sua equipe e seu pastor um "plano para ajudar tantas pessoas quanto possível".

Beyoncé, cuja fortuna junto com a de seu marido o rapper Jay-Z é estimada em 1 bilhão de dólares, não informou o montante que irá destinar às vítimas de Harvey, que provocou enormes inundações em Houston e forçou milhares de pessoas a deixar suas casas. "O Texas está em minhas orações", declarou Beyoncé aos seus mais de 100 milhões de seguidores no Instagram.

Outras personalidades do mundo do entretenimento declararam sua intenção de ajudar as vítimas da tragédia, que provocou danos que superariam os 100 bilhões de dólares. O rapper Drake, nascido em Toronto (Canadá), mas que possui uma propriedade em Houston, declarou "trabalhar com grupos locais para ajudar a população do Texas de todas as formas possíveis e o quanto antes".

O ator Kevin Hart anunciou, por sua vez, que doará 25.000 dólares à Cruz Vermelha para Houston e convocou outras celebridades a fazer o mesmo. "Acredito que muitas pessoas estão em uma situação difícil e precisam de ajuda", declarou.