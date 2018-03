Beyoncé, plágio ou inspiração no clipe de 'Countdown'?

Basta clicar nos dois endereços para descobrir porque o advogado da companhia de dança belga Rosas, dirigida por Anne Teresa de Keersmaeker, precisou entrar em contato com o produtor de Beyoncé. Primeiro está o videoclipe de Beyoncé, que lança Countdown, e em seguida, Rosas danst Rosas, obra que Anne Teresa coreografou em 1983 e que Thierry de Mey transformou em filme em 1997.

Não é preciso ser especialista em nada para identificar a semelhança entre parte da dança do clipe de Beyoncé com as deste filme. Há referência também a Achterland, que Anne Teresa coreografou em 1990. Como vivemos em tempos de informação on line, a coisa é menos simples de se lidar do que pode parecer e, em termos jurídicos, cai na discussão sobre direitos autorais na web.

Como Anne Teresa/Rosas deveria reagir? Aceitar como uma homenagem, aproveitando para testar outras maneiras de transformá-la em uma discussão artística como, por exemplo, convidando um videoartista para interferir no videoclipe, inserindo imagens da coreografia original? Publicar o videoclipe no seu site ao lado do video de Rosas danst Rosas como convite a um debate público? Convidar Beyoncé para dançar Rosas danst Rosas? Ou apenas acionar advogados?

Anne Teresa aceitou falar ao Estado, por telefone, no último sábado. "Fiquei sabendo somente no final da tarde de ontem (sexta-feira, 7), então, ainda estamos conversando entre nós, sem nada público para declarar sobre o que faremos. Confesso que fiquei muito surpresa". Ela silencia por uns momentos e, então, continua: "Beyoncé é uma linda mulher, cantora, bailarina, e tem muito bom gosto. Sei que a produção de um clipe envolve tantos profissionais diferentes, tem um tamanho tão grande, que talvez ela nem saiba a origem de parte dos materiais que está dançando. A responsabilidade pode nem ser dela, e sim, de outros da equipe que realizou este clipe".

Não consegue deixar de dizer, em meio a uma risada: "É claro que existe um lado interessante, e que pode ser uma boa coisa. Ela, sabendo ou não sobre a procedência, aparentemente gostou da coreografia, a ponto de aceitar dançá-la. O que não consigo entender é a razão de ninguém haver entrado em contato conosco para pedir permissão legal para o uso no videoclipe".

Na terça-feira, decidiu transformar tudo isso em uma carta pública, da qual constam os seguintes trechos: "Fui perguntada se estava agora vendendo o Rosas para o circuito comercial… Pessoas me perguntaram se eu estava zangada ou honrada. Nenhum dos dois... O evento não me fez ficar zangada, ao contrário, me fez pensar em algumas coisas. Por exemplo, por que a cultura popular leva trinta anos para reconhecer um trabalho experimental de dança? Poucos meses atrás, vi no Youtube um clip no qual estudantes de flandres dançavam Rosas danst Rosas com a música de Like a Virgin, da Madonna. E foi tocante de ver… E o que isso diz do trabalho de Rosas danst Rosas? Em 1980, foi visto como um posicionamento do poder feminino, assumia a atitude feminina na expressão sexual. Agora que a vejo sendo dançada por Beyoncé, acho agradável, mas não faço nenhuma ligação. É sedutor do jeito consumista de entretenimento".

Anote aí: São Paulo assistirá ao vivo, nos dias 27 e 28 de outubro, no Sesc Pinheiros, e com a companhia para a qual ela foi criada, justamente Rosas danst Rosas, a dança que "inspirou" Beyoncé, em um programa no qual será acompanhada por En Atendant (2010), também assinada por Anne Teresa. Será uma minitemporada de três noites somente, que estreia no dia 25 com Fase, outra das importantes obras do início do percurso da companhia que hoje se transformou em sucesso internacional.