Beyoncé mostra nova turnê em Portugal

SÃO PAULO - A cantora Beyoncé mostrou ao público português, na noite de segunda-feira, 18, seu novo show. Em Lisboa, músicas de discos antigos, como Crazy In Love e Irreplaceable, dividiram espaço com novos sucessos - Halo, Single Ladies (Put a Ring on It) e If I Were A Boy.

Parte da turnê I Am... a popstar americana, ícone do R&B, se apresenta nesta terça, 19, em Madri. Depois, ela segue para o Reino Unido e encerra a série de apresentações em agosto, em Las Vegas. Até agora, uma possível escala no Brasil não foi anunciada.