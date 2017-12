Beyoncé mantém liderança na lista da Billboard

Beyoncé manteve pela segunda semana consecutiva a liderança na lista Billboard 200, com 374 mil cópias vendidas na semana prévia ao Natal, segundo dados divulgado na quinta-feira pela firma de auditoria Nielsen SoundScan.

O quinto álbum solo da artista pop, lançado no dia 13, acumula 991 mil cópias vendidas até 22 de dezembro, último dia computado na parada desta semana.

"Beyoncé" aparece atualmente como o 12º álbum mais vendido de 2013, mas deve chegar ao "top 10" em breve, segundo a Billboard.

O álbum, o primeiro de Beyoncé desde 2011, foi lançado exclusivamente na loja de música digital iTunes, da Apple, e só chegou a outros varejos em 21 de dezembro.

"Blame It All on My Roots", do artista country Garth Brooks, vendido exclusivamente no Wal-Mart, ficou em segundo lugar, com 199 mil cópias.

A "boy band" One Direction subiu do quinto para o terceiro lugar com "Midnight Memories", trocando de posição com "Wrapped in Red", álbum natalino de Kelly Clarkson.

Outro álbum natalino, "Duck the Halls: A Robertson Family Christmas", associado ao reality-show "Os Reis dos Patos", ficou em quarto lugar, com um aumento de 22 por cento nas vendas na última semana - período em que o programa de TV esteve na berlinda por causa de comentários homofóbicos do patriarca da família protagonista, Phil Robertson.

No geral, as vendas de álbuns tiveram alta de 22 por cento em relação à semana anterior, mas foram 17 por cento inferiores ao do mesmo período do ano passado. No acumulado do ano, as vendas de álbuns estão 9 por cento abaixo do registrado em 2012.

"Say Something", canção da dupla A Great Big World com a participação de Christina Aguilera, se manteve firme na liderança das faixas digitais, com 238 mil downloads na última semana.

(Reportagem de Eric Kelsey)