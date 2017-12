Beyoncé lidera lista do Grammy com 10 indicações

A cantora Beyoncé recebeu o maior número de indicações à 52ª edição do Grammy, e vai concorrer a 10 prêmios, entre eles o de Melhor Álbum (por "I Am... Sasha Fierce"), Música do Ano ("Single Ladies") e Gravação do Ano ("Halo").

Beyoncé conseguiu duas indicações a mais do que a jovem cantora de música country Taylor Swift, que disputará oito prêmios na cerimônia marcada para o dia 31 de janeiro, em Los Angeles.

Swift, que foi a segunda artista que mais vendeu discos nos EUA no ano, atrás de Michael Jackson, concorrerá com Beyoncé na categoria de Melhor Álbum com seu disco "Fearless".

Outro destaque feminino entre os indicados é Lady Gaga. A excêntrica cantora recebeu cinco nomeações, incluindo as três principais categorias. "The Fame" foi indicado como melhor álbum de 2009, e "Poker Face" recebeu indicações nas categorias de Música do Ano e Gravação do Ano.

Com seis indicações, o grupo Black Eyed Peas também concorrerá a Álbum do Ano com seu "The E.N.D", junto com "Big Whiskey and the Groogrux King", da Dave Matthews Band.

O Black Eyed Peas disputará também o prêmio de Gravação do Ano com "I Gotta Feeling", assim como o Kings of Leon, com "Use Somebody".

Madonna e Britney Spears, com "Celebration" e "Womanizer", concorrerão ao Grammy de Melhor Álbum de música disco, enquanto o veterano Bob Dylan estará na disputa por dois prêmios, os de melhor cantor de rock e de melhor álbum de música americana, por "Together Through Life"

O título de melhor álbum de rock do ano será disputado por "21st Century Breakdown" do Green Day, "Live From Madison Square Garden", de Eric Clapton, "Black Ice" do AC/DC e "Big Whiskey And The Groogrux King" da Dave Matthews Band.

A cerimônia de anúncio das indicações foi conduzida pelo rapper LL Cool J, que contou com a colaboração do Beatle Ringo Starr, a banda Linkin Park e o cantor Smokey Robinson.

Esta foi a segunda vez consecutiva que a cerimônia foi transmitida pela televisão em formato semelhante ao de uma entrega de prêmios.