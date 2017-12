Beyonce lidera indicações para o prêmio de música negra A cantora norte-americana Beyonce Knowles lidera, com quatro indicações, o prêmio Mobo (sigla para Music of Black Origin, ou "música de origem negra"). A ex-vocalista do grupo Destiny´s Child foi selecionada nas categorias de melhor cantora, melhor música, melhor videoclipe e melhor artista R&B. Nas mesma categorias também foram indicadas as cantoras Mary J. Blige e Nelly Furtado. Ficaram com três indicações cada uma as britânicas Corinne Bailey Rae e Kano, nas categorias de melhor artista britânica, melhor canção e melhor cantora jovem. Os Mobo, que premiam a música de origem negra, também contaram com nominações para os Black Eyed Peas, Gnarls Barkley, Outkast, The Pussycat Dolls e para a banda inglesa The Streets. A entrega dos prêmios acontecerá no dia 20 de setembro no vitoriano Royal Albert Hall de Londres.