Beyoncé lidera indicações ao MTV Video Music Awards 2016

Beyoncé é a artista que mais recebeu indicações ao MTV Video Music Awards 2016. Foram 11 no total, incluindo os prêmio de melhor videoclipe, melhor videoclipe feminino e melhor videoclipe pop. A lista completa dos nomeados ao VMA foi divulgada nesta terça-feira.

Outro destaque é a britânica Adele, indicada a oito categorias. David Bowie, que morreu em janeiro, também foi lembrando e concorrerá a quatro prêmios.

A grande disputa da noite, a de vídeo do ano, terá entre os concorrentes Adele (Hello), Beyoncé (Formation), Drake (Hotline Bling), Justin Bieber (Sorry) e Kanye West (Famous).

Maior premiação do videoclipe no mundo, o Video Music Awards 2016 acontece no próximo dia 28 de agosto no Madison Square Garden, em Nova York.

Veja abaixo a lista completa em inglês.

Videoclipe do ano

Adele - "Hello"

Beyoncé - "Formation"

Drake - "Hotline Bling"

Justin Bieber - "Sorry"

Kanye West - "Famous"

Melhor videoclipe feminino

Adele - "Hello"

Beyoncé - "Hold Up"

Sia - "Cheap Thrills

Ariana Grande - "Into You"

Rihanna e Drake - "Work" (versão encurtada)

Melhor videoclipe masculino

Drake - "Hotline Bling"

Bryson Tiller - "Don't"

Calvin Harris e Rihanna - "This Is What You Came For"

Kanye West - "Famous"

The Weeknd - "Can't Feel My Face"

Melhor colaboração

Beyoncé e Kendrick Lamar - "Freedom"

Fifth Harmony e. Ty Dolla $ign - "Work From Home"

Ariana Grande e Lil Wayne - "Let Me Love You"

Calvin Harris e Rihanna - "This Is What You Came For"

Rihanna e Drake - "Work" (short version)

Melhor videoclipe de hip hop

Drake - "Hotline Bling"

Desiigner - "Panda"

Bryson Tiller - "Don't"

Chance The Rapper e Saba - "Angels"

2 Chainz - "Watch Out"

Melhor videoclipe pop

Adele - "Hello"

Beyoncé - "Formation"

Justin Bieber - "Sorry"

Alessia Cara - "Wild Things"

Ariana Grande - "Into You"

Melhor videoclipe de rock

All Time Low - "Missing You"

Coldplay - "Adventure Of A Lifetime"

Fall Out Boy e Demi Lovato - "Irresistible"

Twenty One Pilots - "Heathens"

Panic! At The Disco - "Victorious"

Melhor videoclipe de música eletrônica

Calvin Harris e Disciples - "How Deep Is Your Love"

99 Souls e Destiny's Child & Brandy - "The Girl Is Mine"

Mike Posner - "I Took A Pill In Ibiza"

Afrojack - "SummerThing!"

The Chainsmokers e Daya - "Don't Let Me Down"

Videoclipe mais inovador

Florence + The Machine - The Odyssey

Beyoncé - Lemonade

Justin Bieber - PURPOSE: The Movement

Chris Brown - Royalty

Troye Sivan - Blue Neighbourhood Trilogy

Melhor artista revelação

Bryson Tiller

Desiigner

Zara Larsson

Lukas Graham

DNCE

Melhor direção de arte

Beyoncé - "Hold Up"

Fergie - "M. $"

Drake - "Hotline Bling"

David Bowie - "Blackstar"

Adele - "Hello"

Melhor coreografia

Beyoncé - "Formation"

Missy Elliott ft. Pharrell - "WTF (Where They From)"

Beyoncé - "Sorry"

FKA Twigs - "M3LL155X"

Florence + The Machine - "Delilah"