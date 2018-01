Beyoncé lidera indicações ao Soul Train Music Award A cantora e atriz Beyoncé, ignorada pela Academia de Hollywood, que não a indicou ao prêmio por seu papel no musical cinematográfico Dreamgirls - Em Busca de Um Sonho, liderou os indicados anunciados na terça-feira para a 21.ª edição anual do Soul Train Music Award, que premia os expoentes principais do soul, hip-hop e R&B. Duas das três indicações de Beyoncé foram para seu single de sucesso Irreplaceable, que foi indicado para melhor single de R&B/soul e melhor vídeo musical de R&B/soul ou rap. O segundo álbum da cantora, B´Day, é candidato a melhor álbum de R&B/soul de artista feminina. Beyoncé, que irrompeu no cenário musical como integrante do grupo de R&B Destiny´s Child, ganhou uma indicação ao Globo de Ouro pelo papel da personagem baseado em Diana Ross em Dreamgirls, adaptação para a tela grande de um musical de sucesso da Broadway. Mas perdeu para Meryl Streep, por O Diabo Veste Prada, na categoria melhor atriz em um musical ou comédia. No Soul Train Music, a duas vezes indicada Mary J. Blige vai competir com Beyoncé nas categorias single de R&B e álbum de R&B dos Soul Train Awards. Outros artistas que receberam duas indicações cada foram Chris Brown, John Legend, Ne-Yo, Gnarls Barkley, Yung Joc e os Isley Brothers, com Ronald Isley. Os prêmios, que são escolhidos por uma comissão de programadores de rádio, artistas e varejistas, serão entregues em 10 de março em Pasadena, Califórnia, numa cerimônia que será apresentada pelos cantores Omarion e LeToya. A cerimônia será transmitida nos EUA por várias emissoras na semana de 17 a 24 de março. Os escolhidos para receber homenagens especiais este ano serão anunciados separadamente nas próximas semanas. Entre essas homenagens estão o prêmio Quincy Jones por realizações profissionais notáveis e o prêmio Sammy Davis Jr. de artista de entretenimento do ano.