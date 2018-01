Beyoncé lidera as indicações para o Grammy 2017, e Gil e Caetano também estão na disputa; veja

NOVA YORK - Beyoncé lidera as indicações para o Grammy 2017, concorrendo em nove categorias com seu álbum Lemonade. A artista, que já tem 20 troféus, é a primeira a ter indicações nas categorias de pop, rock, R&B e rap no mesmo ano. O anúncio foi feito nesta terça-feira, 6, em Nova York.

Correndo por trás, estão Drake, Rihanna e Kanye West, com oito indicações cada. Adele também foi indicada nas categorias de melhor álbum, gravação do ano e canção do ano.

Caetano Veloso e Gilberto Gil concorrem na categoria melhor álbum de world music, com Dois Amigos, Um Século De Música: Multishow Live. O grupo brasileiro Trio da Paz disputa o prêmio de melhor álbum de jazz latino com o disco 30.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Veja abaixo os indicados nas principais categorias:

ÁLBUM DO ANO

"25" - Adele

"Lemonade" - Beyoncé

"Purpose" - Justin Bieber

"Views" - Drake

"A Sailor's Guide To Earth" - Sturgill Simpson

GRAVAÇÃO DO ANO

"Hello" - Adele

"Formation" - Beyoncé

"7 Years" - Lukas Graham

"Work" - Rihanna Featuring Drake

"Stressed Out" - Twenty One Pilots

MÚSICA DO ANO (prêmio aos compositores)

"Formation" - Khalif Brown, Asheton Hogan, Beyoncé Knowles & Michael L. Williams II

"Hello" - Adele Adkins & Greg Kurstin

"I Took A Pill In Ibiza" - Mike Posner

"Love Yourself" - Justin Bieber, Benjamin Levin & Ed Sheeran

"7 Years" - Lukas Forchhammer, Stefan Forrest, Morten Pilegaard & Morten Ristorp

ARTISTA REVELAÇÃO

Kelsea Ballerini

The Chainsmokers

Chance The Rapper

Maren Morris

Anderson .Paak

MELHOR ÁLBUM POP VOCAL

"25" - Adele

"Purpose" - Justin Bieber

"Dangerous Woman" - Ariana Grande

"Confident" - Demi Lovato

"This Is Acting" - Sia

MELHOR ÁLBUM DE ROCK

"California" - Blink-182

"Tell Me I'm Pretty" - Cage The Elephant

"Magma" - Gojira

"Death Of A Bachelor" - Panic! At The Disco

"Weezer" - Weezer

MELHOR ÁLBUM URBANO CONTEMPORÂNEO

"Lemonade" - Beyoncé

"Ology" - Gallant

"We Are King" - KING

"Malibu" - Anderson .Paak

"Anti" - Rihanna

MELHOR ÁLBUM COUNTRY

"Big Day In A Small Town" - Brandy Clark

"Full Circle" - Loretta Lynn

"Hero" - Maren Morris

"A Sailor's Guide to Earth" - Sturgill Simpson

"Ripcord" - Keith Urban

MELHOR ÁLBUM DE MÚSICA ALTERNATIVA

"22, A Million" - Bon Iver

"Blackstar" - David Bowie

"The Hope Six Demolition Project" - PJ Harvey

"Post Pop Depression" - Iggy Pop

"A Moon Shaped Pool" - Radiohead

MELHOR ÁLBUM DE RAP

"Coloring Book" - Chance The Rapper

"And The Anonymous Nobody" - De La Soul

"Major Key" - DJ Khaled

"Views" - Drake

"Blank Face" - ScHoolboy Q

"The Life Of Pablo" - Kanye West

PRODUTOR DO ANO (não clássico)

Benny Blanco

Greg Kurstin

Max Martin

Nineteen85

Ricky Reed