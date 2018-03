Beyoncé leva três prêmios no MTV Europe Music Awards em Berlim

Em uma das maiores noites do pop fora dos Estados Unidos, Beyoncé foi a vencedora nas categorias melhor artista mulher, melhor canção ("Halo") e melhor vídeo ("Single Ladies").

Para coincidir com a festa da MTV, a banda irlandesa U2 fez um show gratuito para 10 mil fãs diante do Portão de Brandenburgo, em Berlim, local do primeiro MTV Europe Music Awards, em 1994.

O vocalista Bono cantou sucessos como "One", "Sunday Bloody Sunday" e "Beautiful Day" e saudou a multidão em alemão. Horas mais tarde, ele estava no 02 World para receber em nome da banda o prêmio de melhor apresentação ao vivo.

O marido de Beyoncé, o cantor de hip-hop Jay-Z, levou o prêmio na categoria de melhor artista urbano.

Usando casaco preto de couro e óculos de sol, ele mencionou o Muro de Berlim, dizendo: "Estou ansioso pelo dia em que todos esses muros vão cair."

Símbolo da Guerra Fria que dividiu a cidade, o Muro de Berlim foi derrubado em 9 de novembro de 1989, levando à reunificação das Alemanhas Oriental e Ocidental 11 meses mais tarde.

HEGEMONIA AMERICANA

Depois do discurso de seu marido, Beyoncé chegou ao palco dentro de um coração vermelho, trajando corpete e cinta-liga vermelha, para cantar o sucesso "Sweet Dreams".

O troféu de melhor artista masculino foi dado ao rapper Eminem, que agradeceu em mensagem de vídeo.

Os vencedores foram escolhidos por espectadores da MTV em votação online, e a MTV disse que mais de 100 milhões de votos foram dados em 2008.

Como ressaltou a lista de vencedores este ano, o MTV Europe Music Awards tende a ser dominado por grandes nomes da música norte-americana.

Uma das poucas exceções este ano foi a banda alemã Tokio Hotel, que derrotou outras como Black Eyed Peas e Kings of Leon, levando o troféu de melhor grupo.

O Green Day, que apresentou a canção de abertura da noite, ficou com o troféu de melhor grupo de rock.

O maior perdedor da noite foi a banda de Nashville Kings of Leon, que recebera o maior número de indicações, cinco, mas saiu de mãos abanando.

A nova-iorquina Lady Gaga, célebre por seus figurinos extravagantes e seu eletro-dance-pop, foi a única outra artista a receber cinco indicações. Ela foi premiada na categoria melhor artista revelação.

A cantora americana Katy Perry foi a apresentadora do espetáculo pelo segundo ano consecutivo. Ela prometera um show inspirado no filme "Cabaret", com Liza Minelli, ambientado na Berlim dos anos 1930, e cumpriu a promessa, aparecendo no palco de chapéu coco, gravata borboleta, corpete e botas até as coxas e dançando sobre cadeiras com oito bailarinos enquanto uma chuva de glitter caía sobre o palco.

A colombiana Shakira cantou "Did It Again" trajando minivestido brilhante e botas de cano alto, e a britânica Leona Lewis cantou "Happy" usando um vestidão preto.

Durante o show foi apresentada uma homenagem em vídeo ao rei do pop Michael Jackson, morto recentemente.