Beyoncé lança vídeo anunciando vinda ao Brasil

Um dos destaques da primeira noite do Rock in Rio, no dia 13 de setembro, Beyoncé lançou um vídeo anunciando sua vinda ao Brasil. Nele, ela usa imagens dela durante a turnê de 2010, tendo como música de fundo Garota de Ipanema. Além de participar do festival, ela também fará outros shows pelo Brasil, na turnê The Mrs Carter Show World Tour 2013 - Fortaleza: 8 de Setembro; Belo Horizonte: 11 de Setembro; Rock in Rio: 13 de setembro; São Paulo: 15 de setembro; e Brasília: 17 de setembro.