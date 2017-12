Beyoncé lança reedição de álbum premiado no Grammy Será lançado no neste sábado, 20, o álbum B´Day Deluxe Edition, que retoma o CD e DVD da pop star Beyoncé já consagrados no prestigioso prêmio musical Grammy. Além das 12 músicas da versão original, a reedição apresenta seis faixas inéditas em inglês, incluindo um dueto com a colombiana Shakira e a estréia da canção em espanhol Amor Gitano, sensual dueto com o superstar latino Alejandro Fernández. Escrita por Beyoncé em conjunto com o compositor Reyli Barba e o intérprete Jaime Flores, estimados por ela, e produzida por Rudy Perez, a música Amor Gitano integra a trilha sonora de Zorro: A Espada e a Rosa, popular novela televisiva que está em cartaz no canal Telemundo. O disco B´Day original levou o Grammy de melhor álbum de R&B contemporâneo, fazendo subir para dez o número de estatuetas colecionadas pela popstar na ocasião - foram sete prêmios como artista solo e três com o grupo Destiny´s Child.