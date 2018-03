Beyoncé lança clipe e sofre novas acusações de plágio

SÃO PAULO - Poucos dias depois de ter assumido plágio nas coreografias do clipe de um dos seus últimos singles, Countdown, Beyoncé lança novo vídeo, e, novamente é acusada de copiar o trabalho de outros artistas.

O vídeo de Love On Top, lançado na última sexta-feira, 14, usa referências de If It Isn't Love, da Boyband New Edition. Depois das comparações na imprensa internacional, a própria Beyoncé assumiu a inspiração, em um recado para seus fãs australianos - onde o clipe estreou mundialmente ontem - em seu site oficial nesta segunda-feira, 16.

"Eu trabalhei duro nesse clipe, essa música é especial para mim e eu tive ideias para o clipe baseada em algumas das minhas bandas masculinas preferidas", publicou. "Eu sempre quis fazer um vídeo e fazer parte de uma banda masculina. Foi tão divertido. Eu pus meu coração e minha alma no Love On Top e espero que vocês amem".Beyoncé também admite ter se inspirado em outros grupos do gênero, como os Jackson 5 e Temptations.

A música Love On Top faz parte do último disco de Beyoncé, 4, lançado em junho deste ano. A cantora já divulgou videoclipes das faixas Run the World (Girls), 1 + 1, Best Thing I Never Had e Countdown.