Beyoncé está grávida do primeiro filho, diz revista

Beyoncé e o rapper Jay-Z estão esperando o primeiro filho, segundo a revista de celebridades US Weekly. De acordo com a publicação, a cantora de 29 anos recebeu a notícia com surpresa. "Beyoncé ficou chocada. Ela adora crianças, mas não estava preparada para ser mamãe ainda", teria dito uma fonte próxima à cantora.

A musa de Single Ladies é casada com Jay-Z desde 2008. Outra pessoa próxima teria dito à revista que a gravidez está no primeiro trimestre, e que Beyoncé está muito feliz com a surpresa, apesar dos planos para terminar logo o novo álbum e sair novamente em turnê - que podem ser adiados com a gravidez e a chegada do bebê.

"Jay é muito dedicado à família, e sempre será", disse o executivo Kevin Liles, que conhece o rapper há cinco anos. "Desejo o melhor para eles". Solange, irmã de Beyoncé - e mãe de Jules, de 6 anos - disse à US Weekly que a cantora será "uma grande mãe".