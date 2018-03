Beyoncé e U2 devem ser anunciados pelo Glastonbury

A cantora Beyoncé e o U2 devem ser anunciados como atrações principais do Glastonbury junto com o Coldplay, já confirmado. O festival acontece em Pilton, na Inglaterra, de 24 a 27 de junho.

Segundo o site Holy Moly, a banda liderada por Bono Vox deverá subir ao palco do festival inglês na sexta-feira, 24. No sábado, sobe ao palco a banda de Chris Martin. Beyoncé cantará no domingo, 26.

O U2 chegou a ser confirmado para o evento no ano passado, mas foi substituído pela banda de desenho animado Gorillaz, porque Bono Vox sofrera um acidente durante um ensaio e precisou ser submetido a uma cirurgia nas costas.

Beyoncé esteve no Glastonbury em 2008, quando o marido dela, Jay-Z, se apresentou no festival. Na ocasião, ela não se apresentou, entretanto.

Muito concorrido, o Glastonbury acontece desde 1970 e é o maior festival de música a céu aberto do mundo. Os ingressos para os shows deste ano já estão esgotados.