Beyoncé e Pharrell Williams fazem duelo no Grammy deste ano

Beyoncé, Sam Smith e Pharrell Williams devem travar uma batalha acirrada na noite deste domingo, 8, no Staples Center, em Los Angeles. Os artistas foram os que mais receberam indicações para o Grammy 2015. A estrela do R&B, o cantor britânico e o músico norte-americano estão na disputa em 6 categorias cada um. Com disco que leva o seu nome, Beyoncé concorre ao prêmio de álbum do ano com Beck (Morning Phase), Ed Sheeran (X), Sam Smith (In The Lonely Hour) e Pharrell Williams (Girl).

O jovem Sam Smith, de apenas 22 anos, também disputa as categorias de melhor novo artista - na qual enfrenta Iggy Azalea, Bastille, Brandy Clark e Haim - e melhor gravação do ano, em que concorre com sua canção Stay With Me contra Taylor Swift (Shake It Off), Meghan Trainor (All About That Bass) Iggy Azalea e Charli XCX (Fancy) e Sia (Chandelier).

Smith também foi indicado na categoria de melhor canção do ano, com Stay With Me. Ele mede forças contra Swift (Shake It Off), Trainor (All About That Bass), Sia (Chandelier) e Andrew Hozier (Take Me to the Church).

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Dono de três Grammys, Pharrell Williams, que é uma das atrações do festival Lollapalooza, que será realizado nos dias 28 e 29 de março no Autódromo de Interlagos, em São Paulo, também disputa melhor performance pop solo.

A premiação do 57.º Grammy contará com apresentações de Pharrell, Sam Smith e John Legend. Os três cantores fazem parte da lista que inclui também Usher, Miranda Lambert, Madonna, AC/DC, Ariana Grande, Eric Church e Ed Sheeran.

Grande, que estará no Grammy pela primeira vez, foi indicada para dois prêmios: o de melhor atuação pop de duo ou grupo, por Bang Bang (ao lado de Jessie J e Nicki Minaj), e melhor álbum vocal pop, por My Everything.

Outra atração da noite é a cantora pop Katy Perry. Uma semana depois de se apresentar no show do intervalo do Super Bowl (jogo que foi recorde de audiência da história da TV americana), a norte-americana agora prepara uma apresentação especial para a cerimônia de entrega do Grammy. Segundo a revista Billboard, Katy Perry promete um espetáculo tecnológico com um apelo visual voltado para a dança.

O Canal E! exibe o tapete vermelho a partir das 19 h. Já a cerimônia de premiação será transmitida pelo TNT, às 23 h.

'Estado' prepara cobertura especial

O estadao.com.br acompanha a cerimônia de entrega do prêmio mais importante da indústria da música, ao vivo, a partir das 21 h. Os repórteres do Caderno 2 farão comentários sobre a premiação em tempo real, além de analisarem as performances dos artistas no palco do Grammy.