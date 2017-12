Beyoncé e Justin Bieber lideram indicações ao MTV Europe Music Awards

Os astros pop Beyoncé e Justin Bieber lideram as indicações para o MTV Europe Music Awards deste ano, concorrendo em cinco categorias da grande premiação musical.

Beyoncé pode levar o troféu de Melhor Vídeo pela canção Formation, Melhor Artista Feminina, Melhor Artista ao Vivo, Maiores Fãs e Melhor Artista Local (Estados Unidos).

Bieber, que triunfou na cerimônia do ano passado em Milão com cinco prêmios, foi indicado para Melhor Canção com "Sorry", Melhor Artista Masculino, Melhor Artista Pop, Maiores Fãs e Melhor Artista Local (Canadá).

A cantora britânica Adele recebeu quatro indicações, incluindo a de Melhor Canção pelo sucesso mundial "Hello", Melhor Artista Feminina e Melhor Artista ao Vivo, assim como a banda Coldplay, também lembrada em quatro categorias, entre elas Melhor Vídeo pelo single "Up&Up", Melhor Artista ao Vivo e Melhor Artista de Rock.

A banda dinamarquesa Lukas Graham e o cantor canadense Shawn Mendes também receberam quatro indicações.

O MTV Europe Music Awards será realizado em Roterdã no dia 6 de novembro.