Beyoncé e Jay Z farão turnê juntos no meio do ano

Beyoncé, de 32 anos, e Jay Z, de 44, que trabalharam juntos em várias canções, irão começar a turnê de 16 apresentações "On the Run" nos Estados Unidos no dia 25 de junho no estádio Sun Life, em Miami.

Eles também irão realizar shows no Rose Bowl, em Pasadena, na Califórnia, e no estádio MetLife em East Rutherford, Nova Jersey, além de Toronto e Winnipeg, no Estado de Manitoba.

A turnê, promovida pela Live Nation Entertainment Inc LYV, termina no dia 5 de agosto no AT&T Park de São Francisco.

A dupla, que se casou em 2008 e tem uma filha, emplacou recentemente o sucesso "Drunk in Love". Entre seus sucessos anteriores estão "Crazy in Love" e "'03 Bonnie & Clyde."

(Por Eric Kelsey)