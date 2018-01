Beyoncé e Jay-Z, casal famoso mais rico, segundo a 'Forbes'

Os cantores Beyoncé e Jay-Z são pelo segundo ano consecutivo o casal do mundo das celebridades que mais faturou, reunindo as suas receitas arrecadaram US$ 122 milhões anuais, segundo a revista Forbes.

A publicação detalha hoje em seu site que ambos superam em receita, inclusive, os casais mais populares, entre estes o "Brangelina", como é conhecida a união dos atores Brad Pitt e Angelina Jolie, os Beckham (Victoria e David Beckham), e "TomKat", como as revistas se referem a Tom Cruise e Katie Holmes.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Embora no ano passado o rapper Jay-Z tenha superado a sua esposa, neste ano a popular cantora, candidata a dez indicações no Grammy, foi a que mais dinheiro ganhou entre junho de 2008 e o mesmo mês de 2009, com US$ 87 milhões, frente aos US$ 35 milhões de seu marido.

Um ano antes, Jay-Z faturou US$ 82 milhões dos US$ 162 milhões que arrecadou com seu trabalho o popular casal, que casou em 2008 e que nos últimos meses emplacaram dois dos temas mais populares da atualidade musical nos Estados Unidos (Single Ladies e Empire State of Mind).

Beyoncé e Jay-Z arrecadaram quase o dobro que o próximo casal na lista: a formada pelos atores Harrison Ford e Calista Flockhart, que, segundo Forbes, embolsou US$ 69 milhões, basicamente graças aos US$ 65 milhões que o primeiro recebeu com o filme Indiana Jones.

O terceiro casamento mais bem sucedido financeiramente foi o formado por Brad Pitt e Angelina Jolie (US$ 55 milhões); seguidos pelos também atores Will Smith e Jada Pinkett Smith (US$ 48 milhões).

Na sequência das uniões aparece o jogador David Beckham e sua esposa Victoria (US$ 46 milhões); e o casal formado pela apresentadora de televisão Ellen Degeneres e a atriz Portia de Rossi (US$ 36 milhões).

Outros casais que figuram na lista de Forbes são os formados por Tom Hanks e Rita Wilson (US$ 35,5 milhões), Jim Carrey e Jenny McCarthy (US$ 34 milhões), Tom Cruise e Katie Holmes (US$ 33,5 milhões); e Chris Martin e Gwyneth Paltrow (US$ 33 milhões).

Também estão Sarah Jessica Parker e Matthew Broderick (US$ 29 milhões), Tim McGraw e Faith Hill (US$ 28 milhões), Eva Longoria e Tony Parker (US$ 22 milhões), Katherine Heigl e Josh Kelley (US$ 20 milhões) e Nicole Kidman e Keith Urban (US$ 17 milhões).