Beyoncé é eleita 'Mulher do Ano' pela Billboard

Mesmo antes da chegada do fim do ano, a revista Billboard já elegeu a mulher do ano: Beyoncé. A cantora americana será homenageada pela publicação especializada na área musical, durante seu encontro anual Mulheres na Música, em 2 de outubro, conforme anunciou o site da companhia na terça-feira, 25.

No ano passado, o prêmio foi dado a Ciara e Reba McEntire. Beyoncé Knowles assistirá à reunião para receber a premiação no dia 2 de outubro, em Nova York. O ano tem sido extremamente positivo para a cantora, que emplacou o hit "Single Ladies" nas paradas de sucesso, participou da cerimônia de posse do presidente Barack Obama e lançou o filme 'Obsessed', com direção de Steve Shill.