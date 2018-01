Beyoncé é a mulher mais bem paga da música em 2017

LOS ANGELES - O álbum de sucesso de Beyoncé, Lemonade, e sua mais recente turnê mundial, Formation, fizeram dela a mulher mais bem paga da música em 2017, de acordo com uma lista anual da Forbes divulgada nesta segunda-feira, 20. Ela ultrapassou a britânica Adele e a estrela pop Taylor Swift. A cantora ganhou cerca de 105 milhões de dólares com vendas de discos e shows, de acordo com a Forbes. Ela também tem sua própria linha de roupas, Ivy Park, e outros interesses comerciais.

Adele, cujo álbum 25 quebrou recorde de vendas em sua primeira semana nos Estados Unidos em 2015 e que completou sua maior turnê desde 2011, ficou em segundo lugar com estimados 69 milhões de dólares, apesar de não ter maiores rendimentos de outros produtos.

Swift, que liderou a lista do ano passado com ganhos estimados de 170 milhões de dólares, ficou com 44 milhões de dólares desta vez, apesar de ter concluído sua turnê 1989. A cantora espera ver seus rendimentos aumentarem significativamente nos próximos 12 meses com o seu álbum Reputation - o mais vendido de 2017 -- e com uma nova turnê.

A superestrela canadense Celine Dion ficou com o quarto lugar, com 42 milhões de dólares depois de ter feito uma pausa temporária após a morte de seu marido Rene Angeli em janeiro de 2016, com base em entrevistas com gerentes, agentes, advogados e algumas das estrelas. Ele também analisou dados da Pollstar, da Recording Industry Association of America e da empresa de rastreamento Nielsen SoundScan.

Ranking completo:

1) Beyoncé (105 milhões de dólares)

2) Adele (69 milhões de dólares)

3) Taylor Swift (44 milhões de dólares)

4) Celine Dion (42 milhões de dólares)

5) Jennifer Lopez (38 milhões de dólares)

6) Dolly Parton (37 milhões de dólares)

7) Rihanna (36 milhões de dólares)

8) Britney Spears (34 milhões de dólares)

9) Katy Perry (33 milhões de dólares)

10) Barbara Streisand (30 milhões de dólares)