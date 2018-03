Beyoncé é a grande vencedora do MTV Europe Music Awards

Beyoncé em sua apresentação: cantora levou prêmios de melhor cantora, música e clipe Fotos: Reuters

BERLIM - A cantora americana Beyoncé recebeu três prêmios e se sagrou como a grande vencedora do MTV Europe Music Awards, realizado nesta quinta-feira, 5. A cerimônia teve como palco Berlim, que neste 2009 comemora os vinte anos da queda do Muro.

Beyoncé foi premiada nas categorias de melhor cantora, melhor canção ("Halo") e melhor videoclipe("Single Ladies (Put a Ring on It"), no que pode ser considerada uma das maiores premiações da música pop fora dos Estados Unidos.

"Eu tenho que dedicar este prêmio para todos os lindos artistas", disse Beyoncé após receber o prêmio de melhor cantora, o segundo dos três troféus que recebeu na noite. Ela completou: "Obrigado MTV por esta noite maravilhosa".

Coincidindo com o prêmio da MTV, a banda irlandesa U2 se apresentou, sem cobrar ingressos, para 10 mil pessoas em frente ao Portão de Brandenburgo, em Berlim, mesmo local o canal realizou o primeiro Europe Music Awards, em 1994. Bono entoou os versos de grandes sucessos do U2 como "One", "Sunday Bloody Sunday" e "Beautiful Day". O show durou 30 minutos.

O U2 se apresentou na frente do Portão de Brandenburgo para abrir a premiação

O marido de Beyoncé, o astro do hip-hop Jay-Z, também foi um vencedor da noite, tendo levado o prêmio de artista urbano. Vestindo uma jaqueta de couro e óculos escuros, o cantor falou sobre o Muro de Berlim: "Eu vejo o dia em que todas estas paredes terão caído".

O Muro de Berlim, um símbolo da Guerra Fria que dividia a cidade, foi aberto no dia nove de novembro de 1989, iniciando o processo de reunificação da Alemanha.

Jaz-Z, além de sair como "melhor artista urbano", fez um pequeno show

Dominação norte-americana

Beyoncé subiu ao palco depois do discurso de seu marido, surgindo em um coração vermelho e vestindo um corpete para cantar seu hit "Sweet Dreams".

O prêmio de melhor canto foi para em Detroit, nas mãos do rapper Eminem, que agradeceu o apoio de seus fãs por meio de um vídeo.

Os vencedores foram escolhidos pela internet, onde os espectadores da MTV votavam em seus artistas, clipes e músicas favoritos. Segundo o canal, em 2008 foram mais de 100 milhões de votos. Como demonstrou a lista de vencedores, o MTV Europe Music Awards foi dominado por grandes nomes da cena musical norte-americana.

Um das poucas exceções foi a banda alemã Tokio Hotel, que bateram grupos como Black Eyed Peas e Kings of Leon no prêmio de melhor conjunto.

O Green Day, que abriu a noite tocando com um pequeno show, ganhou o prêmio de melhor grupo de rock.

O Green Day recebeu o prêmio de melhor banda de rock

Os maiores perdedores da noite foram os músicos do Kings of Leon, que receberam cinco indicações mas voltaram para casa de mãos vazias.

A cantora de Nova York, Lady Gaga, que é conhecida tanto por sua música como por sua aparência extravagante, foi o único outro artista a receber cinco indicações. Gaga venceu o prêmio de artista revelação.

Katy Perry, que foi a apresentadora da premiação pelo segundo ano seguido, havia prometido um show inspirado em "Cabaret", filme com Liza Minnelli, rodado em Berlim nos anos de 1930, e não desapontou.

Katy Perry fez show inspirada em Liza Minnelli: é o segundo ano que a cantora apresenta a premiação

Durante a premiação, um vídeo de tributo de Michael Jackson foi apresentado ao público.