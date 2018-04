Beyoncé consegue ligação emocional com fãs

Beyoncé recentemente encabeçou a lista compilada pela Forbes das estrelas de até 30 anos mais ricas, mas fica claro que ela não está guardando o dinheiro na poupança. Ela deve ter gasto muito em sua mais recente turnê espetacular.

Veja trecho do show no Youtube

Apesar do título de seu último álbum, I Am ... Sasha Fierce (palavra que, em inglês, significa 'feroz'), não se viu ferocidade alguma em seu show. Caloroso e emotivo? Muito. Bombástico? Pode apostar, porque essa é a natureza das turnês pop nos dias de hoje.

Mas o que a fez realmente criar uma conexão com seus fãs não foram os artifícios, como o confete que choveu sobre ela enquanto cantava Crazy in Love, as partes do palco high-tech que se moviam e as inúmeras trocas de figurino. Foi a música e a maneira como ela a cantou, interagindo com sua banda e os fãs. A maioria das divas ou chamadas divas poderia aprender algo com Beyoncé. Está ouvindo, Madonna?

No show de mais de duas horas de duração, Beyoncé abrangeu estilos diversos, desde o pop e o R&B até o hip-hop, reggaeton, eletrônico e dance.

Ela também cantou canções de outras pessoas, como Love to Love You Baby, de Donna Summers, Angel, de Sarah McLachlan, e You Oughta Know, de Alanis Morrissette.

Mas Ave Maria, cantada enquanto os dançarinos montavam um vestido de noiva sobre ela, não funcionou.

Quando a multidão gritava, aplaudia e delirava no início do show, ela parava para sorrir sinceramente. Bem diferente da Beyoncé de alguns anos atrás, cujo ego parecia chegar antes dela. Mas Beyoncé amadureceu - musicalmente e como artista.

Nos materiais mais quentes, ela foi Tina, a Geração Seguinte, enquanto em algumas baladas ela mergulhou no espírito de Streisand, chegando a reproduzir os fraseados desta. Beyoncé vem melhorando muito como vocalista, graças em parte ao fato de ter representado Etta James em Cadillac Records e ter atuado em Dreamgirls.

Em dado momento ela falou que acredita no poder das mulheres, citando o fato de sua banda e os vocais de fundo serem exclusivamente femininos. Mesmo entre os dançarinos, os homens em vários momentos usavam figurinos que cobriam seus rostos.

Esse tipo de discurso é positivo, especialmente para elevar a autoestima de suas fãs mais jovens. Mas imaginar que Beyoncé defende uma agenda feminista seria bobagem. Os minivestidos e outros figurinos ainda mais exíguos simplesmente não foram escolhidos para impressionar as mulheres no público.

Os melhores momentos do concerto não foram os de brilho e efeitos. Foram os que em que Beyoncé encontrou uma conexão com os fãs. Se ela continuar nesse rumo, isso pode fazê-la crescer como artista, tornando o marketing uma consideração secundária.