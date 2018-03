Beyonce confirma favoritismo e ganha três prêmios no Mobo A cantora norte-americana Beyonce confirmou o favoritismo e ganhou três prêmios no Mobo (sigla para Music of Black Origin, ou "música de origem negra"). Venceu nas categorias melhor música e melhor videoclipe por "Deja Vu" e foi escolhida a revelação feminina. A cerimônia de premiação aconteceu na noite desta quarta-feira, no Royal Albert Hall de Londres. A banda Black Eye Peas se consagrou como o melhor grupo, enquanto a melhor revelação masculina foi para Jay-Z. O rapper londrino Akala, de 22 anos, cujo nome real é Kingslee Daley, abocanhou o prêmio de melhor hip-hop, apenas quatro meses após o lançamento do CD "It´s Not a Rumour". "Eu não esperava isso", disse ele. "Eu era o menos conhecido em minha categoria". Akala venceu cantores como Busta Rhymes e Kanye West. Em discurso, o rapper falou também sobre sua irmã, a cantora Ms. Dynamite: "Toda vez que ela ganha um prêmio, sinto como se eu mesmo ganhasse também, e acho que ela sente o mesmo por mim. Não há competição ou rivalidade". Ms. Dynamite levou para casa três prêmios na edição de 2002 do Mobo. Corinne Bailey Rae, de 27 anos, ganhou em duas categorias com a música "Put Your Records": melhor revelação feminina britânica e melhor iniciante britânica. Fora do Hall, fãs de jazz protestaram contra a remoção de uma premiação para músicas e cantores do gênero.