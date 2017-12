Beyoncé confirma em seu site 4 shows no Brasil em fevereiro

A cantora norte-americana Beyoncé virá ao Brasil pela primeira vez em 2010 e já confirmou em seu site que fará quatro shows no País. Confira as datas: dia 4 no Parque Planeta em Florianópolis, dia 6 no estádio do Pacaembu em São Paulo, dia 7 no Maracanã do Rio e dia 10 no Parque de Exposições em Salvador. O único probleminha da agenda da pop star é que o estádio do Pacaembu está vetado para shows pela Prefeitura há muitos anos, portanto sua apresentação deverá ocorrer no Morumbi ou outro endereço da cidade.

Há exatamente uma semana, a cantora Ivete Sangalo confirmou em seu Twitter que faria um show junto com a americana Beyoncé em fevereiro, no Parque de Exposições em Salvador. Desde então, os fãs da cantora esperavam por novas dadas de shows no País. Os preços ainda não foram divulgados.