Beyoncé, com 10 indicações ao Grammy, quer descanso

A cantora que é candidata a dez gramofones dourados na próxima cerimônia dos prêmios Grammy, disse que pretende deixa a música "uns seis meses", em declarações ao jornal USA Today. "Definitivamente é o momento de descansar, recarregar as baterias", disse a artista norte-americana de 28 anos. "!Gostaria de simplesmente viver a vida, encontrar inspiração nas coisas de novo", acrescentou.

Apesar de estar segura de sua decisão, a cantora diz que não pode evitar de pensar em futuras canções. "O mais difícil vai ser eu me convencer a não gravar um disco ou um vídeo. Já tenho melodias e ideias na cabeça..."

Sua participação do Grammy no dia 31 corre perigo. Ela está indicada nas categorias de Melhor Álbum (I Am... Shasha Fierce), Melhor Gravação (Halo) e Melhor Canção pela letra de Single Ladies, assim como numerosas menções em Rhythm & Blues. O disco vendeu 2,7 milhões de cópias, enquanto a canção Single Ladies, uma das mais populares do ano, foi baixada 3,5 milhões de vezes na web.

Beyoncé recebeu a notícia de suas dez indicações ao Grammy dois dias antes do aniversário de 40 anos de seu marido, Jay-Z . Em fevereiro, a cantora, ex-membro do grupo Destiny's Child atuará

durante duas semanas na América do Sul e Caribe, par completar

A turnê mundial que a levou a 110 cidades.