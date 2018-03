Beyoncé chega ao topo das paradas dos EUA com alter ego antora Beyoncé conquistou o primeiro lugar da parada de discos pop dos EUA pela terceira vez consecutiva com o álbum de estréia I Am... Sasha Fierce. Veja também: Vídeo de Beyoncé cantando Single Ladies (Put a Ring on It) Beyoncé se apresenta no programa de televisão 'Today', da NBC, no Rockefeller Center de Nova York. Foto: Reuters O disco vendeu 482 mil cópias nos Estados Unidos ao longo da semana que terminou no dia 23 de novembro, de acordo com a Nielsen Soundscan. O material, de autoria de Beyoncé e de seu novo alter ego, Sasha Fierce, já rendeu os sucessos If I Were a Boy e Single Ladies (Put a Ring on It). O primeiro disco da cantora, Dangerously in Love estreou com 317 mil cópias vendidas e o segundo, B-Day, com 541 mil cópias. Em uma semana com sete estréias entre os 20 primeiros lugares da parada Billboard 200, o álbum Dark Horse, da banda Nickelback, vendeu 326 mil cópias, ficando em segundo lugar. O disco anterior dos canadenses, All The Right Reasons, de 2005, passou 156 semanas na parada e totalizou 6,97 milhões de cópias vendidas. David Cook, campeão da última edição do reality show American Idol, estreou em terceiro lugar, com 280 mil cópias de seu disco vendidas. Isso é mais que o dobro do que vendeu o campeão do ano passado, Jordin Sparks, cujo disco vendeu 119 mil cópias na primeira semana. Fearless, de Taylor Swift, o primeiro lugar da semana passada, despencou para a quarta posição, com uma queda de 63 por cento nas vendas, que foram de 217 mil cópias na semana. Estreando em quinto lugar está o Il Divo, com The Promise, com 162 mil unidades vendidas. A trilha-sonora do filme Twilight, líder de bilheteria no fim de semana passada, passou do quinto para o sexto lugar, embora as vendas tenham aumentado em 17 por cento, somando 125 mil cópias. A coletânea Now 29 caiu do terceiro para o sétimo lugar, depois de uma queda de 33 por cento nas vendas (115 mil cópias). A trilha sonora de High School Musical 3 também caiu, do sétimo para o oitavo lugar, enquanto And Winter Came, de Enya, passou do oitavo para o sétimo, com 83 mil cópias vendidas. Black Ice, do AC/DC fecha a lista dos 10 melhores, depois de despencar do sexto lugar. O álbum vendeu 73 mil cópia cinco semanas depois do lançamento exclusivo no Wal-Mart e no Sam's Club. O disco vendeu um total de 1,3 milhão de cópias. Entre as estréias da parada desta semana, estão também Safe Trip Home, de Dido, em 13.º lugar e The Foundation, de Zac Brown Band, em 17.º lugar.