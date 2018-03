Beyoncé chega ao topo da parada de singles britânica

A estrela norte-americana de R&B Beyoncé chegou ao topo da parada de singles britânica no domingo, 23, encerrando o reinado de três semanas de uma música beneficente feita pelos finalistas do concurso de talentos X Factor, informou a Empresa Oficial de Paradas. If I Were a Boy, de Beyoncé, estava na terceira posição na semana passada, enquanto Hero, do X Factor, que tem o objetivo de levantar fundos para ajudar soldados feridos, caiu para o segundo lugar. A banda The Killers subiu uma posição e ficou em terceiro lugar, com Human, enquanto o rapper norte-americano TI escorregou duas posições e ficou em quarto, com Live Your Life. O single tem a participação especial da cantora Rihanna. Na parada de discos, Spirit, da ex-competidora do X Factor Leona Lewis, conquistou o primeiro lugar, depois de estrear em 137º. O feito se deve ao lançamento de uma edição de luxo do disco. Safe Trip Home, da cantora britânica Dido, entrou na parada em segundo lugar, enquanto a banda canadense Nickelback, com o disco Dark Horse, estreou em quarto. A banda galesa The Stereophonics escorregou uma posição, ficando em terceiro, com a coletânea Decade in the Sun. O álbum mais vendido da semana passada, The Promise, do quarteto Il Divo, caiu para o sétimo lugar.