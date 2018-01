Beyoncé canta música de Bob Marley com Eddie Vedder em festival

O vocalista do Pearl Jam, Eddie Vedder, surpreendeu o público ao fim do show da banda no Global Citizen Fest, em Nova York, neste sábado (29). Ele convidou a cantora Beyoncé para cantar uma versão acústica de Redemption Song, clássico de Bob Marley. No meio da apresentação, foi exibido no telão um vídeo do ex-presidente sul-africano Nelson Mandela, com falas contra a fome e a pobreza.

É a segunda vez que Beyoncé aparece no festival de surpresa. Em 2014, ela subiu ao palco durante o show do marido, Jay Z, para cantar Holy Grail e Young Forever, canções do álbum Magna Carta Holy Grail do rapper norte-americano.

Assista ao vídeo: