Beyoncé canta com Ivete em SP; saiba tudo sobre ingressos

Beyoncé canta durante o MTV Europe Awards, novembro em Berlim. Foto: Reuters/Tobias Schwarz

SÃO PAULO - A cantora Beyoncé vem pela primeira vez ao Brasil em fevereiro do ano que vem. Ela vai encerrar aqui sua turnê I Am...Tour, com apresentações em quatro capitais. A semana passada Ivete Sangalo já havia antecipado que se apresentaria com Beyoncé em Salvador, na festa de abertura do carnaval na cidade. Nesta sexta, 18, a cantora baiana confirmou também pelo twitter que virá participar do show em São Paulo também: "Vou estar com Beyoncé em São Paulo tb!!!!! Alô galera de Sampa, o bicho vai pegar ai tb. Ontem, a própria cantora postou em seu site as datas dos shows. Agora, o anúncio é oficial.

O primeiro espetáculo será no Parque Planeta de Florianópolis, no dia 4, em São Paulo no dia 6, no Estádio do Morumbi e não no Pacaembu como informava o site da cantora, no Rio de Janeiro dia 7, na HSBC ARENA, e em Salvador no dia 10, no Parque de Exposições de Salvador. As datas foram divulgadas pelas empresas promotoras da turnê: Mondo Entretenimento, a Planmusic e a Caco de Telha.

Segundo os organizadores, ao adquirir ingressos para o showos os paulistanos terão um brinde especial, que consiste em um cartão com a capa do CD, com o qual será possível baixar cinco músicas em arquivo MP3 do último disco.

Na segunda, 21, começa a venda de ingressos para os shows de Florianópolis. Dia 23, para São Paulo e Rio e no dia 28 para o de Salvador.

FLORIANÓPOLIS

Data: 04 de fevereiro (quinta-feira)

Local: Parque Planeta

Horário: 22h

Descontos: Desconto de 50% para estudantes, menores de 21 anos, aposentados e maiores de 65 anos

Abertura Vendas: 21 de dezembro

Preços dos ingressos:

A partir de R$ 90,00 (meia-entrada) do setor: pista

Até R$ 500,00 (inteira) do setor: área gold

Classificação: 12 anos

Criança menor de 12 anos deverá estar acompanhada pelos pais/responsáveis

Venda de ingressos:

Site: www.ingressorapido.com.br

Formas de pagamento: todos os cartões de crédito

Call Center: 4003 1212 (custo de ligação local

Horário de Funcionamento: das 9h00 às 22h00 de segunda-feira a sábado. 11h00 às 19h00 domingos e feriados.

Formas de pagamento: todos os cartões de crédito.

Atenção: Os ingressos adquiridos pelo site e call center são acrescidos de taxa de conveniência de 15% (quinze por cento) sobre o valor do ingresso e taxa de entrega por compra, conforme a região de entrega

SÃO PAULO

Data: 06 de fevereiro (sábado)

Local: Estádio do Morumbi

Horário: Ivete Sangalo: 20 h

Beyoncé: 22 h

Descontos: Desconto de 50% para estudantes, aposentados e maiores de 65 anos

Abertura Vendas: 23 de dezembro

Preços dos ingressos:

A partir de R$ 35,00 (meia-entrada) do setor: arquibancada

Até R$ 600,00 (inteira) do setor: pista premium, com direito ao Benefício Music Ticket Plus

Classificação: 14 anos

Venda de ingressos:

Bilheteria oficial:

De 23/12/2009 a 28/12/2009

Estádio do Morumbi - Praça Roberto Gomes Pedrosa, s/n.

Horário de Funcionamento: das 10h00 às 18h00 todos os dias

Formas de pagamento: dinheiro, cartões de crédito VISA e Mastercard, cartões de débito VISA Eletron e Redeshop/Maestro.

A partir de 29/12/2009

MorumbiShopping - Estacionamento Piso G1

Horário de Funcionamento:

De segunda a sábado das12h00 às 20h00

Domingos e feriados das 14h00 às 20h00

Formas de pagamento: dinheiro, cartões de crédito VISA e Mastercard, cartões de débito VISA Eletron e Redeshop/Maestro.

Site: www.livepass.com.br

Formas de pagamento: todos os cartões de crédito.

Call Center: 4003 1527 (custo de ligação local, mas

Horário de Funcionamento: das 9h00 às 21h00 de segunda-feira a sábado.

Formas de pagamento: todos os cartões de crédito.

Atenção: Os ingressos adquiridos pelo site e call center são acrescidos de taxa de conveniência de 15% (quinze por cento) sobre o valor do ingresso e taxa de entrega por compra, conforme a região de entrega.

RIO DE JANEIRO

Data: 07 de fevereiro (domingo)

Local: HSBC Arena

Horário: 21h

Descontos: Desconto de 50% para estudantes, menores de 21 anos, aposentados e maiores de 65 anos

Abertura Vendas: 23 de dezembro

Preços dos ingressos:

A partir de R$ 90,00 (meia-entrada) do setor: cadeira nível 3

Até R$ 700,00 (inteira) do setor: pista vip

Classificação: 14 anos

Venda de ingressos:

Bilheteria oficial:

HSBC Arena - Av.Embaixador Aberlado Bueno, 3401

Horário de Funcionamento: das 10h00 às 18h00 todos os dias

Formas de pagamento: dinheiro, cartões de crédito VISA e Mastercard, cartões de débito VISA Eletron e Redeshop/Maestro.

Site: www.livepass.com.br

Formas de pagamento: todos os cartões de crédito.

Call Center: 4003 1527 (custo de ligação local)

Horário de Funcionamento: das 9h00 às 21h00 de segunda-feira a sábado.

Formas de pagamento: todos os cartões de crédito.

Atenção: os ingressos adquiridos pelo site e call center são acrescidos de taxa de conveniência de 15% (quinze por cento) sobre o valor do ingresso e taxa de entrega por compra, conforme a região de entrega.

SALVADOR

Data: 10 de fevereiro (quarta-feira)

Local: Parque de Exposições de Salvador

Horários: Ivete Sangalo: 21h

Beyoncé: 23h

Descontos: Desconto de 50% para estudantes, aposentados e maiores de 65 anos

Abertura Vendas: 28 de dezembro

Preços dos ingressos:

Lote 1 - Preço Promocional

Pista: R$ 60,00

Pista Vip: R$ 250,00

Camarote Coruja: R$ 150,00

Camarote Cerveja & Cia: R$ 300,00

OBS: Preços promocionais de meia-entrada

Classificação: 16 anos

Venda de ingressos:

Bilheteria Oficial:

Shopping Iguatemi (2º e 3º pisos e Loja Axé Mix, ao lado do Playland)

Horário de Funcionamento:

De segunda a sábado das 9h00 às 22h00

Domingos e feriados das 14h00 às 20h00

Formas de pagamento: dinheiro, cartões de débito e, cartões de crédito (todos)

Site: www.livepass.com.br

Formas de pagamento: todos os cartões de crédito.

Call Center: 4003 1527 (custo de ligação local)

Horário de Funcionamento: das 9h00 às 21h00 de segunda-feira a sábado.

Formas de pagamento: todos os cartões de crédito.

Atenção: Ingressos adquiridos pelo site e call center são acrescidos de taxa de conveniência de 15% (quinze por cento) sobre o valor do ingresso e taxa de entrega por compra, conforme a região de entrega.