Beyoncé abre Grammy em clima de cabaré

Parceiros de palco e de cama, Beyoncé e Jay Z foram as grandes atrações da abertura da noite dos Grammys, em Los Angeles. Cantando a canção Drunk in Love, de seu disco mais recente, a diva Beyoncé surgiu em cena em um clima de Cotton Club, de cabaré enfumaçado, dançando em uma cadeira giratória, com um maiô mais ousado que de costume. Jay Z entra no final, de black tie, e eles demonstraram harmonia, mas não tanta intimidade quanto o videoclipe da música, gravado numa praia. Ao final, Beyoncé bem que tentou, mas não pintou nem um beijinho - Jay Z saiu com um abraço.