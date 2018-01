Beyoncé e Rihanna processam marca por uso indevido de imagem

Os artistas Beyoncé, Kanye West, Pharrell Williams, Rihanna e Jay Z apresentaram uma denúncia coletiva em Nova York contra uma marca francesa que, segundo eles, usa sua imagem sem autorização. A denúncia, de 96 páginas, destaca a existência de um uso fraudulento da imagem e nome dos artistas por parte da marca Eleven Paris em produtos como camisetas, regatas, moletons, bolsas e capas para celular. Os artistas anexaram fotos de camisetas com os rostos dos cantores.

Entre os produtos denunciados no tribunal federal de Manhattan, então camisetas com as letras de músicas de alguns artistas "protegidas por direitos autorias". Também acusam a Eleven Paris de ter usado nomes em seus produtos "que são quase idênticos" aos das marcas dos artistas, como por exemplo "Cayoncé" para camisetas com rostos de Beyoncé e trechos de suas músicas. Em um comunicado, a Eleven Paris afirmou que "estão em curso negociações com as personalidades há cerca de um ano". "A marca está determinada a alcançar um acordo justo e equilibrado com as partes", concluiu.