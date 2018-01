Música de Beyoncé e Billie Holiday estão entre as favoritas de Michelle Obama

Michelle Obama revelou seus gostos musicais, que incluem Beyoncé e estrelas do passado como Billie Holiday, ao divulgar sua primeira lista no site de música por streaming Spotify.

Após o lançamento de uma playlist por seu marido, a primeira-dama dos Estados Unidos publicou a sua neste domingo, 11, por ocasião do Dia Internacional das Meninas, parte de uma campanha da ONU para acabar com a extrema pobreza através da melhora da educação e da saúde de mulheres e meninas do mundo inteiro.

Michelle abriu sua lista com um hino contemporâneo do poder da mulher: Run the World (Girls), de Beyoncé.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

A seleção não é totalmente surpreendente, já que Beyoncé e seu marido Jay Z são defensores políticos dos Obama.

No mês passado, Beyoncé subiu no palco com Michelle Obama no festival Global Citizen de Nova York, onde a primeira-dama pediu uma campanha para promover o acesso à educação para cerca de 62 milhões de meninas no mundo inteiro que não vão à escola.

A esposa de Obama também colocou em sua lista Survivor, da banda anterior de Beyoncé Destiny's Child, assim como outras canções de artistas contemporâneas, como Jennifer Hudson, Alicia Keys e Janelle Monae.

Michelle também reservou espaço para os clássicos, incluindo a versão de 1944 de Billie Holidat On the Sunny Side of the Street, o hit de 1970 de Diana Ross Ain't No Mountain High Enough e, para fechar a lista, a emblemática canção de Aretha Franklin Respect.

Embora a lista musical, em sintonia com o tema, seja majoritariamente feminina, os homem estão representados pelos rappers noruegueses Nico & Viz e pela música My Shot, do aclamado musical hip-hop da Broadway Hamilton, composto por Lin-Manuel Miranda.

O presidente Barack Obama divulgou em agosto, durante suas férias, duas listas musicais no Spotify.

Cinco artistas conseguiram o feito de estar na lista musical de ambos Obama: Beyoncé, Mary J. Blige, Aretha Franklin, Ms. Lauryn Hill e Billie Holiday.