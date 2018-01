Bethânia e Lenine estão indicados para o Grammy latino

A Academia Latina da Gravação anunciou nesta quarta, 23, as indicações para a 16ª edição do Grammy Latino, festa da música que acontecerá na MGM Grand Garden Arena, de Las Vegas, no dia 19 de novembro.

Na categoria de Música Brasileira, os indicados foram Maria Bethânia, Lenine, Zeca Pagodinho, Banda do Mar, Mart'nália, Diogo Nogueira, Hamilton de Holanda, Maria Gadu, Renato Teixeira e Sergio Reis, entre outros.

Leonel García lidera com seis indicações, seguido por Natalia Lafourcade com cinco. Depois vêm Juan Luis Guerra e Alejandro Sanz; os engenheiros Edgar Barrera, Demián Nava e Alan Saucedo; e o produtor Cachorro López com quarto indicações cada. Pablo Alborán, Miguel Bosé, Café Quijano, Pedro Capó, Nicky Jam, Ricky Martin e Vicentico estão entre os que receberam três indicações.

Dentre os mais conhecidos no Brasil, também estão indicados artistas como Julieta Venegas, Ricky Martin, Alejandro Sanz. “A safra de indicados deste ano verdadeiramente personifica e representa uma comunidade da música latina em todo o mundo consideravelmente diversificada, eclética e abrangente, o que é uma ratificação ao processo de votação da Academia Latina da Gravação”, disse Gabriel Abaroa Jr, Presidente/CEO da Academia Latina da Gravação.

Veja a lista:

Gravação Do Ano

"Fiesta" — Bomba Estéreo

"Encanto" — Miguel Bosé

"Será (Vida De Hombre)" — Café Quijano

"La Vida Entera" — Camila Featuring Marco Antonio Solís

"Ella Es" — Leonel García Featuring Jorge Drexler

"Tus Besos" — Juan Luis Guerra 4.40

"Hasta La Raíz" — Natalia Lafourcade

"Disparo Al Corazón" — Ricky Martin

"Un Zombie A La Intemperie" — Alejandro Sanz

"Ese Camino" — Julieta Venegas

Álbum Do Ano

MTV Unplugged — Pepe Aguilar

Son De Panamá — Rubén Blades Con Roberto Delgado & Orquesta

Amo — Miguel Bosé

Orígenes: El Bolero Volumen 3 — Café Quijano

Todo Tiene Su Hora — Juan Luis Guerra 4.40

Creo En Mí — Natalia Jiménez

Hasta La Raíz — Natalia Lafourcade

Caja De Música — Monsieur Periné

Sirope — Alejandro Sanz

Consentido — María Toledo

Canção Do Ano (Um prêmio aos compositores)

"Disparo Al Corazón" — Pedro Capó, Yoel Henríquez, Ricky Martin & Rafael Esparza Ruiz, compositores (Ricky Martin)

"Ese Camino" — Julieta Venegas, compositora (Julieta Venegas)

"Hasta La Raíz" — Leonel Garcia & Natalia Lafourcade, compositores (Natalia Lafourcade)

"Hoy Es Domingo" — Beatriz Luengo, Antonio Rayo Gibo, Yotuel Romero & Diego Torres, compositores (Diego Torres)

"Por Fin" — Pablo Alborán, compositor (Pablo Alborán)

"Quédate Con Ella" — Claudia Brant & Natalia Jiménez, compositores (Natalia Jiménez)

"Recuerdas" — Leonel García, compositor (Leonel García)

"Un Zombie A La Intemperie" — Alejandro Sanz, compositor (Alejandro Sanz)

"Vida De Mi Vida" — Gian Marco, ccompositor (Gian Marco)

"Vivo" — Pedro Capó, compositor (Pedro Capó)

Melhor Álbum Pop Vocal Contemporâneo

Terral — Pablo Alborán

Amo — Miguel Bosé

Aquila — Pedro Capó

A Quien Quiera Escuchar (Deluxe Edition) — Ricky Martin

Sirope — Alejandro Sanz

Confira todos os indicados na categoria de Música Brasileira

Melhor álbum de MPB

Dorival Caymmi – Centenário Caymmi

Maria Bethânia – Meus Quintais

Maria Gadu – Guelã

Lenine – Carbono

Ivan lins – América Brasil

Melhor álbum de Música Cristã

Fernanda Brum – A eternidade

Anderson Freire – Ao vivo

Jane Gomes – Nele posso tudo

Bruna Karla – Como água

William Nascimento – Não vou resistir

Melhor álbum pop contemporâneo brasileiro

JAMZ – Insano

Seu Jorge –Músicas para Churrasco Vol. 2

Onze20 – Vida Loka

Tulipa Ruiz - Dancê

Jonas Sá – Blam! Blam!

Melhor álbum de rock brasileiro

Banda do Mar – Banda do Mar

Humberto Gessinger – Insular ao vivo

Malia – Supernova

Pato Fu - Não para pra pensar

Suricato - Sol-te

Melhor álbum de samba e pagode

Nilze Carvalho – Verde amarelo negro anil

Arlindo Cruz – herança Popular

Fundo de Quintal – Só felicidade

Mart´nália – Em Samba A Vivo

Diogo Nogueira e Hamilton de Holanda – Bossa negra

Zeca Pagodinho – Ser Humano

Sorriso Maroto – Sorriso eu gosto – a vivo no Maracananzinho

Melhor álbum de música sertaneja

Jorge e Mateus – Os anjos cantam

Leonardo e Eduardo Costa - Cabaré

Renato Teixeira e Sergio reis – Amizade sincera 2

Michel Teló –Bem Sertanejo

Vito & Leo- Irmãos

Melhor canção brasileira

Bossa negra – Diogo Nogueira, Hamilton de Holanda, Marcos Portinari (compositores)

Diogo Nogueira e Hamilton de Holanda

Diz pra mim – Bruno Boncini

Malta

Mais ninguém – Mallu Magalhães (compositora)

Banda do Mar

Simples assim – Dudu Falcão e Lenine (compositores)

Lenine

Tudo - Adriana Calcanhoto e Bebel Gilberto (compositoras)

Bebel Gilberto