Ben Harper é atração do Festival de Verão de Salvador O Festival de Verão 2007 de Salvador anunciou na tarde desta terça-feira que sua maior atração internacional será o músico americano Ben Harper, astro da soul music americana, artífice de um disco fantástico com os Blind Boys of Alabama, mentor intelectual de astros do neofolk, como Jack Johnson, Donavon Frankenreiter e Matt Costa. Segundo o comunicado, após longo período de negociação com os empresários de Harper, a equipe da Icontent, empresa de entretenimento responsável pela organização do Festival, conseguiu fechar o contrato. É a segunda vez que Harper vem ao Brasil. Ele já se apresentou no extinto Free Jazz Festival, no Rio (Museu de Arte Moderna), em São Paulo (Jockey Club), em Porto Alegre (Teatro do Sesi) e em Curitiba (Canal da Música), em outubro de 1998. O diretor da Icontent Paulo Sobral, responsável pela volta de Harper ao País, disse que a confirmação prova que o festival de Salvador vai bem: ?Estamos melhorando a cada edição e, para 2007, a primeira grande novidade será a vinda de Ben Harper?, afirmou, de acordo com o comunicado, o diretor da Icontent Paulo Sobral. A apresentação, ainda sem data fechada na grade, acontece no Parque de Exposições de Salvador, entre os dias 24 e 27 de janeiro. Ingressos - Os passaportes para os quatro dias do evento estão sendo vendidos a preços promocionais, em até quatro vezes no cartão, até o dia 06 de dezembro no site www.festivaldeverao.com.br e nos balcões da Ticketmix e da Central do Carnaval. Passaporte Pista - 4 x R$ 16,00 (meia entrada) ou 4 x R$ 32,00 (pista inteira). Passaporte Camarote Baladas - 4 x R$ 51,00. Passaporte Camarote VIP - 4 x R$ 68,00