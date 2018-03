Belchior é encontrado no Uruguai e fala à Rede Globo

O cantor e compositor Belchior, de 62 anos, cujo desaparecimento há dois anos foi amplamente divulgado pela mídia na última semana, foi encontrado em uma pequena cidade do Uruguai e concedeu entrevista à repórter Sônia Bridi, da Rede Globo, transmitida pelo Fantástico, no domingo, e pelo SPTV 1.ª edição, nesta segunda, 31. Na sexta-feira, 28, o portal estadao.com.br divulgou uma foto do cantor ao lado do presidente do Senado, José Sarney (PMDB-AP), em evento promovido pela Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), em 9 de fevereiro, em Brasília.

