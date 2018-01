Bee Gees receberá homenagem da indústria musical O Bee Gees vai receber um prêmio pelo conjunto de seu trabalho de um grupo da indústria musical em Beverly Hills, em maio, anunciaram os organizadores na segunda-feira. Os mitos do pop vão receber um troféu Icon no dia 15 de maio, no hotel Regent Beverly Wilshire, durante a 55.ª cerimônia anual de premiações da música pop do grupo BMI. Uma porta-voz do BMI disse que não se sabe ainda se os irmãos sobreviventes do grupo, Barry e Robin Gibb, vão se apresentar no evento black-tie. Eles cantaram juntos apenas duas vezes desde a morte repentina de Maurice, o irmão gêmeo de Robin, em 2003, de um problema cardíaco. As duas ocasiões foram eventos de caridade promovidos no ano passado em Londres e na Flórida. O músico premiado com o troféu Icon no ano passado, Ray Davies, da banda Kinks, não tocou no evento. Mas outros homenageados anteriores, como Paul Simon, Merle Haggard e Carlos Santana, se apresentaram. De qualquer maneira, a cerimônia de premiação inclui apresentações das músicas dos homenageados tocadas por outros artistas. O jantar de premiação homenageia os compositores e editores, representados no grupo BMI, das composições mais tocadas do ano. O grupo rival ASCAP vai homenagear em seu evento anual, em Hollywood, no dia 18 de abril, a compositora Melissa Etheridge, ganhadora do Oscar de melhor canção do ano por I Need to Wake up, usada na trilha do documentário Uma Verdade Inconveniente - bandeira contra o aquecimento global defendida pelo ex-vice-presidente dos Estados Unidos, Al Gore.