Bebê de Beyoncé estreia nas paradas dos EUA

Os choros e sonpfss de Blue Ivy Carter, que nasceu em Nova York em 7 de janeiro, estão no novo single "Glory" lançado pelo papai coruja Jay-Z, na segunda-feira.

A música estreou nas paradas de R&B e hip-hop da Billboard nesta semana em 74o lugar, com o nome da filha citada em "participação de B.I.C", informou a Billboard na quarta-feira.

Os fãs antigos lembrarão da canção "Isn't She Lovely", de Stevie Wonder, de 1977, em que os balbucios da filha Aisha podem ser ouvidos.

"Isn't She Lovely" foi lançado quase dois anos depois que Aisha nasceu e ela não recebeu crédito oficial pela música, disse a Billboard.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Jay-Z, de 42 anos, lançou "Glory" apenas 48 horas depois do nascimento do primeiro bebê do casal. Ele também revelou na letra que Beyoncé, de 30 anos, sofreu pelo menos um aborto espontâneo no passado.